3413 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ 117 برامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة.. غدًا

واس – فجر :

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال يوم غد وعلى مدى أسبوع 3413 موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ 117 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، مشيرًا إلى أن مدة البرامج تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام.