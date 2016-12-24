شركة نينتندو تنوي الدفع بالمزيد من الألعاب العام المقبل

متابعات – فجر:

أكدت شركة نينتندو أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبتي بوكيمون جو و سوبر ماريو رن، أن منصة الموبايل تستحق منها العناء، لذا تنوي الدفع بالمزيد من الألعاب العام المقبل.

هذا الكلام مصدره رئيس الشركة Tatsumi Kimishima الذي أوضح أن جدول أعمال الشركة للعام المقبل يحوي خطط لتطوير 2-3 ألعاب موبايل. ومن الممكن أن تكون ضمن الألعاب لعبتي Animal Crossing و Fire Emblem لكن هذا غير محسوم بعد.

هذا التغير في توجه نينتندو مصدره ربحي بحت، حيث أنها تحقق المزيد من ألعاب الموبايل مقارنة ببيع أجهزة الألعاب وعلى الرغم من اقتطاع آبل 30% من الإيرادات نتيجة تحققها عبر متجرها.

وتشير التقديرات إلى أن نينتندو حققت 14 مليون دولار كعائدات من مبيعات سوبر ماريو رن خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط التي وصلت فيها عدد تنزيلات اللعبة بحدود 30 مليون تنزيل.

على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد تدريجياً في منصة الموبايل، إلا أن جهاز نينتندو الجديد Switch لايزال الحدث الأكبر الذي ستقدمه رسمياً في مارس المقبل.

قبل اللعبتين الناجحتين، أطلقت نينتندو لعبة Miitomo الاجتماعية لكنها لم تحقق أي اهتمام يذكر. وتتوقع الشركة وصول تنزيلات سوبر ماريو رن إلى 100 مليون تنزيل قريباً، وهذا ليس ببعيد، حتى لو لم تطرحها على أندرويد حتى الآن.