” هيئة الإحصاء “.. لم يذكر التقرير الصادر من الهيئة بأن عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق

نواف عزيز – الرياض – فجر:

نفت الهيئة العامة للإحصاء صحة ما نُشرته إحدى الصحف بأن المواطنات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات ، وأن عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء، تيسير المفرج، :” ماذكر عن أن عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة ، غير صحيح ، ولم يذكر التقرير الصادر من الهيئة بأن عمل المرأة هو أحد أهم مسببات الطلاق ” .

وجاء هذا التصريح بعد أن نشرت إحدى الصحف خبراً نسبته لتقرير الهيئة حول المسح القومي للربع الثالث لعام 2016 ، قالت فيه أن عمل المرأة يعد أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة .