الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى مصر والأردن

متابعات-فجر :

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، رعاياها من السفر إلى كل من مصر والأردن، مخاوف وقوع هجمات إرهابية.

عن مصر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها “من تهديدات الجماعات الإرهابية، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذه الدولة،” مشرة إلى أنه “ولأسباب أمنية، فإن البعثة الأمريكية في مصر تحظر على الدبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وأن على المواطنين الأمريكيين تجب السفر إلى تلك المناطق.”

أما الأردن، فحذرت الخارجية الأمريكية في بيانها “المواطنين الأمريكيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى وعبر الأردن،” لافتة إلى أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم داعش “نجح بتنفيذ هجمات في الأردن ومستمر بالتخطيط لهجمات بالبلاد.”

ولفت البيان إلى أن “دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركتها الحدود مع كل من سوريا والعراق يرفع من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية.”