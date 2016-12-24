استدعاء صديقة رئيسة كوريا الجنوبية لاستجوابها في فضيحة الفساد

متابعات-فجر :

قال مسؤول في كوريا الجنوبية إن المدعي الخاص بالتحقيق في فضيحة الفساد المتعلقة بالرئيسة بارك جون هي، استدعى اليوم السبت صديقة لها تدور حولها القضية لاستجوابها بشأن اتهامات من بينها

الرشوة والاختلاس. وجاء استجواب تشوي سون سيل التي وصفتها بارك بأنها صديقة عمرها قبل تاسع مسيرة على التوالي في مطلع كل أسبوع بوسط سول للمطالبة برحيل رئيسة البلاد على الفور.ووجه اتهام لتشوي ومساعدين رئاسيين سابقين في نوفمبر(تشرين الثاني) بإساءة استغلال السلطة والاحتيال، وتتمتع بارك بحصانة من المحاكمة بحكم منصبها رغم تجميد صلاحياتها الرئاسية.وقال متحدث باسم فريق المحققين في القضية لي كيو تشول “الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام ليست سوى جزء صغير جداً من 14 نقطة تخضع للتحقيق من قبل ممثل الإدعاء الخاص”، وأضاف “سيجري استجواب تشوي في اتهامات بالرشوة وتحويل أصول إلى الخارج بعد اختلاسها”.ونقلت تشوي التي كانت ترتدي ملابس السجن الرمادية وكمامة طبية إلى مكتب ممثل الإدعاء الخاص، واقتادها حشد من رجال الأمن وسط تزاحم من وسائل الإعلام، ورفضت تشوي الرد على أسئلة الصحفيين حول الاتهامات.وأمام المدعي الخاص ما يصل إلى 100 يوم للتحقيق في مزاعم تواطؤ بارك مع تشوي ومساعديها، للضغط على شركات كبرى لتقديم مساهمات قدرها 77 مليار وون (64 مليون دولار) لمؤسسات دعماً لمبادراتها السياسية، ونفت بارك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم المبالاة في علاقاتها مع تشوي.ومن المتوقع أن تنظم مسيرة كبيرة أخرى في وسط سيؤول في وقت لاحق اليوم السبت لدعوة بارك إلى التنحي، وينتظر أن يرتدي ألف شاب زي بابا نويل للمشاركة في مسيرة إلى البيت الأزرق الرئاسي.