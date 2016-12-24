تعرف على أطول نهر بـ “سنغافورة”

متابعات – فجر:

نهر سنغافورة واحد من 90 نهر فيها؛ فكل جزيرة تكاد لا تخلو من نهر أو أكثر، وهذا هو أطولها فيبلغ طوله 3 كيلو متر يبدأ من منبعه قرب جسر Kim Seng في جنوب سنغافورة إلى أن يصب في المحيط الهادي عبر قناة مارينا، وهي تقع قرب الـ Esplanade التي سيراها السائح أثناء رحلته النهرية.

كان النهر في الماضي يُستخدم فقط في نقل الركاب والبضائع بين المدن المختلفة، أما الآن فيُستغل في الرحلات النهرية (River Cruise)، وهي من أهم الأنشطة التي يحرص عليها زوار سنغافورة، ولو تصفحنا المواقع السياحية نجدها تذكر هذه الجولة ضمن أبرز عشر أنشطة سياحية؛ فخلالها ترى سنغافورة من النهر.

ولهذه الرحلات عدة أنواع وجميعها يتم بواسطة bumboats، وهو عبارة عن قارب خشبي يُعتبر جزءاً من تاريخ وتراث سنغافورة، حيث كان يستخدم سابقاً في التجارة عبر هذا النهر وبخاصة من قِبل التجار الهولنديين، واسمه مشتق من الكلمة الهولندية boom boats والتي تعني مراكب الشجر، لأنه مصنوع من خشب الأشجار.

ويعود تاريخ القوارب إلى 150 سنة وقامت بدور مهم لنقل البضائع، وبالرغم من تاريخها هذا إلا أنها أوروبية الأصل؛ حيث صُنعت في أوروبا منذ سنة 1600م، والقوارب الجديدة التي تستعمل اليوم مثل القديمة تماماً في شكلها إلا أنها تعمل بالكهرياء، وبدون شراع ومجاديف، كما تتميز بالهدوء وتعمل بدون ضجيج. وعادت القوارب للعمل عام 1987 حينما تم منح رخصة التجول في نهر سنغافورة لإحدى الشركات التي جلبت المراكب الشهيرة bumboats مرة أخرى في محاولة لتحويل النهر من مجرد نهر صغير إلى نشاط فاعل في السياحة السنغافوريه.