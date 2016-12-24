إيقاف حدث يقوم بالتفحيط بسيارة والدته بالرياض

متابعات – فجر:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه احدهم يقوم بقيادة مركبة عائليه يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الامن بمنطقة الرياض مستهتراً بسلامتة وسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته.

وقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتحديد هوية قائد المركبة و اسفرت التحريات – بفضل من الله – عن ضبطه ( حدث سعودي ) و بمناقشته شفهياً أقر بممارستة التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض بمركبة من نوع ( إينوفا ) تعود ملكيتها لوالدته وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه .

تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، واحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة السادة أولياء الأمور بملاحظة ابنائهم حرصاً على سلامتهم كيلا يقع ابنائهم تحت طائلة العقاب .