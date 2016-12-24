شرطة تبوك تقبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة مواطن

متابعات – فجر:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم/ خالد الغبان أنه في انجاز أمني جديد يضاف لشرطة منطقة تبوك استطاعت شرطة محافظة املج وفي وقت وجيز من كشف غموض عدد من قضايا جنائية والإطاحة بالجناة من خلال الجهود التي بُذلت من مدير شرطة المحافظة وزملائه وخصوصاً رجال البحث الجنائي وتفانيهم في بذل كل السبل للحفاظ على الأمن .

حيث وردهم بلاغ من احد المواطنين يبلغ من العمر (66 سنة ) عن سرقة مبلغ مالي وقدره (200000) مائتان الف ريال وعدد من الصكوك والأوراق الهامة وبفضل من الله وتوفيقه تم القبض عليهم وعددهم ثلاثة أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم ( 21 إلى 24 سنة ) وبالتحقيق معهم اعترفوا باقدامهم على سرقة منزل المدعي اثناء غيابه عن المنزل والتدليل على موقع اخفاء المبلغ المسروق وقد جرى إيقافهم رهن التحقيق ..

كما تمكنت شرطة محافظة املج من إلقاء القبض على ثلاثة جناة سعوديين (18- 20 سنة ) وذلك بعد دخولهم منزل لأحد المواطنين يقع مجاور لمحل لبيع الذهب ومحاولتهم السرقه وذلك عن ايجاد فتحه بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل وتم القبض عليهم و بالتحقيق معهم اعترافو بذلك كما شوهد اثار على جدار المحل المراد سرقته وعليه جرى ايقافهم لاستكمال التحقيق

وقد ثمن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء / محمد التميمي هذه الجهود المثمرة والمميزة التي قامت بها شرطة محافظة املج حيث قدم شكره وتقديره لمدير شرطة المحافظة المقدم / هشام الغبان وجميع من أسهم بهذه الانجازات متمنياً لهم التوفيق والاستمرارية على هذا النهج المشرف لرجال الأمن العام وان يكونوا عند حسن الظن دائماً وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لجميع شرائح المجتمع.