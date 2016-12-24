فتاة مشوهة الوجه تقدّم دروساً في المكياج للجميلات

متابعات -فجر

قررت فتاةاميركية تدعى ماريمار كيرورا عدم إعلان استسلامها لإصابتها بورم أدّى إلى تشوّه وجهها، فقد أظهرت اهتماماً كبيراً بالمكياج وبدأت تنشر، عبر حسابيها على «يوتيوب» و«إنستغرام» فيديوهات تقدّم من خلالها نصائح خاصة بالبشرة والشعر عن طريق لغة الإشارة.

وتمكنت الشابة التي تبلغ الـ21 من عمرها في تحقيق نجاحاً باهراً حيث حظيت بمتابعة 100 ألف شخص عبر «يوتيوب» وبإعجاب 34 ألفاً عبر «إنستغرام».

وقالت: «حين كنت أصغر سناً، كنت أتحدث إلى صورتي في المرآة وأقول إنني جميلة. أردت تشجيع ذاتي وإظهار كلّ الصفات الإيجابية التي أتمتع بها. وهكذا أصبحت أثق بنفسي مع مرور السنوات».

لذا تتجاهل ماريمار التعليقات السلبية التي تتلقاها، علماً أنها تحلم بأن تصبح معلمة لتلامذة يعانون من الصمم.