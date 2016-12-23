شرطة أستراليا تحبط محاولة استهداف مواقع مهمة بمدينة ملبورن

متابعات – فجر:

قامت الشرطة الاسترالية، اليوم الجمعة، باحباط مخططا لاستهداف مواقع مهمة بمدينة ملبورن، من خلال تنفيذ هجمات خلال عيد الميلاد، حيث ذكرت شرطة ولاية فيكتوريا في بيانها أن ستة شبان وامرأة في العشرينيات من عمرهم اعتقلوا في حملة دهم شهدتها ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا مساء الخميس.

ويقول رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول: “الوقت هو وقت الفرحة والسرور، الارهابيون سعوا إلى ازعاجنا، وقد تم التصدي لهم واحباط مخططاتهم، وهم رهن الاعتقال، ولا يشكلون اي تهديد الآن على أمن الاستراليين”.

وأطلقت الشرطة في وقت لاحق سراح المرأة وأحد الشبان دون توجيه اتهامات لهم لكن أربعة من بين الخمسة الباقين سيمثلون أمام المحكمة الجمعة.

وقررت شرطة ولاية فيكتوريا نشر وحدات إضافية في يوم عيد الميلاد، ووبحسب السلطات فان التفجيرات كانت تستهدف ساحة الاتحاد ومحطة فليندرز ستريت وكاثدرائية سان بول خلال الاعياد.