” تبوك “حقوق الإنسان تتدخل بزواج “مسن” بقاصرة… والفتاة تبدي موافقتها ورضاها

متابعات – فجر:

‎عادت قضية زواج القاصرات للمجتمع

السعودي ، بعد إعلان رجل سبعيني زواجه بفتاة عمرها 16 عاما في ” تبوك ” .

وقال مصدر مطلع في جمعية حقوق الإنسان بأن الجمعية رصدت الموضوع وهي تتابعه ، مشيراً إلى وجود تواصل مع إمارة منطقة تبوك للتحقق من الموضوع ، وفقاً لـ “عكاظ” ، وأكدت الفتاة بأنها قابلت العريس وهو يتمتع بصحة جيدة ، مبدية موافقتها ورضاها . وأثار هذا الخبر جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتداول مغردون على موقع “تويتر” وسماً بعنوان : #تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك ، وقال أحد اقارب الزوج ، أن ما نشر عن عمر العريس أنه تسعين عاماً غير صحيح ، مشيراً إلى أن عمره الحقيقي ” 71 عاماً ” وهو بكامل صحته وعافيته ، وفقاً لـ “عكاظ” .