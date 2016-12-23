شرطة الرياض :ضبط محل يبيع ألعاب ” عبدة الشيطان “

متابعات – فجر:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه :

من خلال متابعة شرطة المنطقة لما يتم نشره في وسائل الاعلام ، فقد تم توثيق خبر نشر في إحدى الصحف الإلكترونية تحت عنوان ( مواطن يرصد محلاً شهيراً بالرياض يبيع ألعاب ” عبدة الشيطان ” ) ، ولأهمية ماجاء في الخبر وخطره على النشء فقد تم تكليف الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بالوقوف على حقيقة ماجاء به الخبر ، ووفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات ، جرى تحديد المعرض ورصده حيث ثبت وجود تلك الدمى وتم ضبطها ، و بسماع أقوال المسؤل عن المعرض ذكر أن تلك الألعاب يتم استيردها من دولة آسيوية ومن ثم عرضها للبيع في المحل .

وجرى تحريز المضبوطات ، واشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لمعالجة القضية حسب الاختصاص.