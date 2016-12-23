العثور على بصمات أنيس عماري في شاحنة هجوم برلين

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كشفت وكالة رويترز أنها حصلت على تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة في سيارة تظهر على ما يبدو لحظة اجتياح شاحنة لسوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين في هجوم أودى بحياة 12 شخصا، والفيديو التقطه سائق سيارة أجرة كان ينتظر زبائن خارج السوق مباشرة عند كنيسة القيصر فيلهلم التاريخية الشهيرة، وفي الفيديو تظهر الشاحنة وهي تسرع من اليسار إلى اليمين لتدخل منطقة السوق قرب الكنيسة. وظهر أناس يركضون من جهة السوق بعد دخول الشاحنة للميدان.

وقال مسؤولون اليوم الخميس إنه تم العثور على بصمات أصابع مهاجر تونسي داخل الشاحنة ويفترض المحققون أن المهاجر قاد الشاحنة، ويجري البحث في أرجاء أوروبا عن أنيس عماري (24 عاما) عقب أسوأ هجوم تشهده ألمانيا منذ عقود.