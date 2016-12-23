فيديو جديد على شبكة الإنترنت لتنظيم داعش يحرق جنود أتراك

وكالات – فجر

أصدر تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو يوم الخميس يظهر فيه مسلحوه وهم يحرقون جنديين تركيين حتى الموت، وذلك فيما تنخرط قوات أنقرة وقوات المعارضة السورية في قتال شرس ضد التنظيم الإرهابي حول مدينة الباب في شمالي سورية.

وتم تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الجنديان مقيدان بسلاسل ويتحدثان ويكشفان عن اسميهما، عبر عدة قنوات للتواصل الاجتماعي، لكن لم يتسن التأكد منه بشكل مستقل، وأكدت تركيا الشهر الماضي أنها فقدت التواصل مع جنديين يقاتلان في سورية، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذان الجنديان هما من ظهر في مقطع الفيديو.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 24 مدنيا في منطقة الباب الخاضعة لسيطرة داعش قتلوا في ضربات جوية تركية في الآونة الأخيرة.