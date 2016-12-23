“مدني مكة” يُخمد حريقًا بأحد المنازل و ينقذ قاطنيه

متابعات – فجر

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة من إخماد حريق اشتعل في مطبخ بعمارة سكنية بشارع أم القرى، وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا مفاده اشتعال النار في منزل بشارع أم القرى وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ شقة بالدور الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار واحتجاز عائلة بداخل الشقة مصحوبا بكثافة عالية للأدخنة، حيث تم اقتحام الموقع من قبل وحدات المكافحة والانقاذ وجرى إخراج العائلة المحتجزة وتمت السيطرة على الحادث وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، مبيناً أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.