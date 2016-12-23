“سبايسر” متحدثاً باسم البيت الأبيض في إدارة “ترامب”

وكالات – فجر

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختياره شون سبايسر لمنصب مساعد الرئيس والمتحدث الرسمي، وأضاف ترامب في بيان صحفي صدر اليوم من مكتبه أنه اختار أيضا هوب هيكس لمنصب مساعد الرئيس ومدير الاتصالات الاستراتيجية، و جاسون ميلير لمنصب مساعد الرئيس ومدير الاتصالات، و دان سكافينيو لمنصب مساعد الرئيس ومسؤول وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن سبايسر عمل في السابق كمدير للاتصالات وكبير الاستراتيجيين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، كما عمل متحدثًا رسميا باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ترامب.