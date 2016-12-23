في اتصال هاتفي.. خادم الحرمين يعزي ملك الأردن في ضحايا الحادث الإرهابي بالكرك

واس – فجر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك.

وأدان ـ أيده الله ـ هذا العمل الإجرامي، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وقد عبر جلالة ملك الأردن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة، مثمنا وقوف المملكة العربية السعودية الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية.