“شرطة الرياض” تتمكن من ضبط شخص قام بدخول حافلة طالبات بحي النسيم

متابعات-فجر :

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه :

بتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص ( حدث / سعودي الجنسية ) لقيامه الْيَوْمَ الخميس 23-3 – 1438 بدخول حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمه الرياض.

و حال توجه المعلمة المناوبة للحافلة لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومة.

( جرى نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقي العلاج اللازم )

و بالنظر الى أهمية البلاغ فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته و ضبطه ، و بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات و تسليمه لمركز الشرطة المختص.

و بمناقشته أقر بما نٌسب اليه بداعي الاستهتار، جرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية و إشعار فرع هيئة التحقيق و الإدعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.