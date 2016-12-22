د. الدوسري: الميزانية تجسد عناية القيادة الرشيدة في توفير الرخاء والرعاية الصحية للمواطن لتتواكب مع رؤية 2030

متابعات-فجر :

نوه مدير عام صحة الرياض د. ناصر الدوسري ما اشتملت عليه الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من أرقام وبنود تصب كلها في صالح المواطن وتعمل على تحسين وتطوير التنمية في المملكة، مشيدا بالإجراءات التي قامت به الدولة لمواجهة التحديات التي واجهت المملكة نتيجة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لانخفاض أسعار النفط.

وأكد مدير عام صحة الرياض ان الميزانية الجديدة تعد أولى ميزانيات في تحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل كما رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، من خطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة الرشيدة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي وتعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والاهتمام برعاية الصحية والاتقاء بخدماتها ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة “.

مشيداً في ختام تصريحه بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بصحة أبناء الوطن وما توفره من موارد مالية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي بأعلى مواصفات الجودة، معرباً عن ثقته في أن تسهم الميزانية في مواصلة الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وان يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يديم علي هذا البلد الأمن الرخاء.