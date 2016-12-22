السجن 4 سنوات ل “روسية” حاولت اللحاق بعشيقها الداعشي ب” سوريا”

متابعات-فجر :

أصدرت محكمة عسكرية روسية اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة على طالبة (21 عاماً) حاولت دخول سوريا، للحاق بعشيقها الذي يقاتل في صفوف تنظيم داعش.

واعتقلت فارفارا كاراولوفا العام الماضي، بعد محاولتها عبور الحدود التركية إلى سوريا، بعد تركها دراستها الجامعية في تخصص الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية المرموقة.وقال القاضي الكسندر ابابكوف، في المحكمة إن “النشاط الإجرامي للمتهمة استمر لفترة طويلة من الوقت” مضيفاً أن نواياها كانت إجرامية.وأضاف أنها “دعمت آراء إسلامية متطرفة” وقررت الانضمام إلى تنظيم داعش.والعام الماضي وجهت إلى كاراولوفا تهمة الاعداد للمشاركة في “منظمة إرهابية”، إلا أنها نفت تلك التهمة وقالت إن دافعها كان وقوعها في غرام إرهابي روسي يقاتل في سوريا.وجلست كاراولوفا بهدوء في قاعة المحكمة أثناء قراءة القاضي للحكم. وحضر الجلسة أقاربها من بينهم والداها.وصرح محامي الدفاع سيرغي بادماشين، للصحافيين أن الحكم “قاس جداً وغير مبرر” مؤكداً أنه تقدم باستئناف.وأعرب ممثل النيابة ميخائيل ريزنيشينكو، في المقابل عن رضاه بالحكم، بعد أن كان طلب إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بالمتهمة.عبرة للجميعوقال المحامون إن السلطات تسعى إلى جعل المتهمة عبرة للشباب الروس الذي يفكرون في التوجه إلى سوريا.ودان والدها الحكم، وقال للصحافيين إنه نادم على قراره إبلاغ السلطات عن اختفائها، وأضاف “لقد اخطأت بالتوجه إلى هؤلاء الذين عليهم حماية أمننا”.والأربعاء، قالت كاراولوفا، إن محاولتها العبور إلى سوريا كانت “غلطة، وعمل غبي جداً وطائش”.وفي 2012، التقت كراولوفا بشاب يدعى ايرات ساماتوف، عن طريق الإنترنت واستمرت علاقتهما مدة ثلاث سنوات دون أن يلتقيا.وتوجه ساماتوف إلى سوريا في 2014، وأبلغها أنه يحارب في صفوف تنظيم داعش، واعتنقت كاراولوفا توجهات الإسلامي وبدأت في ارتداء الحجاب.واختفت دون إنذار في مايو 2015، ما دفع والدها إلى البحث عنها، ليتضح لهما أنها توجهت إلى تركيا جواً وانتقلت إلى الحدود مع نساء أخريات على أمل الانضمام إلى رجال يقاتلون في صفوف التنظيم المتطرف.واعتقل حرس الحدود التركي مجموعة النساء، ما أجبر كاراولوفا إلى العودة إلى موسكو مع والدها.