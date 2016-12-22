رسمياً.. المرشحون الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016

متابعات-فجر :

رياض محرز أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016 والتي شهدت تواجد ثلاثة أسماء. وجاءت المفاجأة بغياب النجم المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوف روما رغم تقديمه أداء مميز في العام الجاري. وضمت القائمة النجم الجزائري رياض محرز

بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة ليستر سيتي الموسم الماضي، كما شهدت أيضاً تواجد الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند والذي يعد واحد من أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الراهن. أما المرشح الثالث فكان السنغالي ساديو مانو نجم ليفربول والذي يقدم عروض طيبة مؤخراً، حيث حصل على نسبة أعلى من محمد صلاح في أصوات المدربين وقادة المنتخبات الإفريقية. وهناك شبه إجماع أن المنافسة الحقيقة ستنحصر بين محرز وأوباميانج، وقد تميل الكفة إلى رياض محرز للفوز بالجائزة كونه حصل على المركز السابع في تصويت الكرة الذهبية قبيل أسبوع.