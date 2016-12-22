الأهلي يسحق الاتفاق بالأربعة

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

حقق الأهلي فوزاً عريضاً على كتيبة الكوماندوز بأربعة كفلة للأهلي المركز الثاني “مؤقتا”

الأهلي ضغط مبكرًا وبالدقيقة الرابعة عبر هجمة قادها كردي لتصل لفهد حمد الذي مررها للخلف تجاه عبدالفتّاح عسيري، ليُطلق الأخير قذيفة ردها القائم الأيمن لمرمى أحمد الكسّار، بالدقيقة 20 تقدّم الأهلي عن طريق مدافعه محمد أمان، والذي انقض على تمريرة رأسية من السومة ووضع الكرة بداخل شباك الكسّار.

الاتفاق تعادل سريعًا وبالدقيقة 23 عن طريق هزّاع الهزّاع الذي استلم تمريرة كنّو الطويلة وراوغ أحمد الرحيلي بشكل مميز، قبل أن يُسدد في المرمى الخالي ويتصدى شيفو ويُتابع هزّاع الكرة داخل مرمى الأهلاوي مُعيدًا المباراة لنقطة البداية.

بعدها بثوانٍ قليلة أعاد السومة الأهلي للمُقدمة من جديد بهدف ثانِ في الدقيقة 24 مُستغلًا مجهودات وعرضية أرضية من القائد تيسير الجاسم، لينتهي الشوط الأول أهلاويًا بهدفين لهدف.

بالدقيقة 60 سجّل علي عواجي الهدف الثالث للأهلي والأول له مع الراقي منذ قدومه الصيف الماضي بضربة رأس بعدما ارتقى لركنية عبدالفتّاح عسيري، بعدها بست دقائق عزز عمر السومة التقدم الأهلاوي وسجّل الرابع للراقي والثاني له بالمباراة مُستغلًا عرضية أرضية على طبق من ذهب من علي عواجي الذي أخرجه جروس قبل نهاية المباراة بثلث الساعة ودفع بالبرازيلي لويز كارلوس.

قبل النهاية بربع الساعة دفع جروس بمنصور الحربي وسحب اليوناني فيتفا، وبالدقيقة 85 أنهى جروس تغييرات الاهلي ومنح الفرصة للمدافع رائد الغامدي على حساب عبدالفتّاح عسيري، لتنتهي المباراة بعدها بقليل بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ووصوله للنقطة 31 والمركز الثالث، لينتزع المؤكز الثاني بشكل مؤقت لحين انتهاء الجولة ويبقى الاتفاق في المركز السادس بـ21 نقطة.