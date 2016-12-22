“الحكومة اليابانية” تتعهد بتقديم نصف مليار دولار مساعدة للاجئين السوريين

متابعات-فجر :

تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم 500 مليون دولار مساعدة جديدة للاجئين بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولمواجهة أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب الأهلية في سوريا.

وجاء في القرار أن اليابان سوف تدعم الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين من خلال مساعدات التنمية، إضافة إلى الدعم المباشر للاجئين للاعتماد على الذات.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي “من خلال هذه الإجراءات، نريد تقديم مثال وقيادة المجتمع الدولي في السعي إلى عالم مستدام من خلال الإجراءات المحلية والتعاون الدولي”.

وتتضمن خطة اليابان بشأن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تقديم مساهمة بحدود 330 مليون دولار لصندوق اللقاح العالمي لمعالجة الأمراض المعدية، والتزام متجدد بتعزيز تمكين المرأة في البلدان النامية.