“السلطات التركية” تنفي انسحاب القوات التركية من محيط مدينة الباب السورية

متابعات-فجر :

نفت مصادر عسكرية تركية، ادعاءات ومزاعم تحدثت عن انسحاب القوات التركية المشاركة في عملية “درع الفرات” من محيط مدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وفقاً لبعض المصادر “لا صحة للأنباء التي تدوالها بعض الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي حول انسحاب عناصر القوات المسلحة التركية الداعمة للجيش السوري الحر بإطار عملية درع الفرات من محيط مدينة الباب”.

ودعت المصادر إلى “عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات الكاذبة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

من ناحية أخرى وصل 4 سوريين، مستشفى ولاية كليس التركية جنوبي البلاد، بعد إصابتهم بجروح خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في إطار عملية “درع الفرات، بمحيط مدينة الباب.

وأوضحت مصادر أمنية للأناضول، أن أحد المصابين نُقل إلى مستشفى آخر بولاية غازي عنتاب (جنوب)، في حين يواصل الأطباء علاج الثلاثة الباقين.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطسالماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

وإستهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.