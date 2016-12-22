إطلاق برنامج ” حساب المواطن ” لدعم المواطنين نقداً… التفاصيل

نواف عزيز – الرياض – فجر

‏أُعلن اليوم عن برنامج حساب المواطن الذي يحمي الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات المقبلة ، أما الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي ، واستثنى البرنامج الأسر ذات الدخل المرتفع . ⁩

وخصص مبلغ 25 مليار ريال ، لبرنامج حساب المواطن في عام 2017 ، ويتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليار في عام 2020 .

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‏ويبدأ التسجيل في برنامج ⁧‫حساب المواطن‬⁩ في ١ فبراير ٢٠١٧ ، بعد ٥ أسابيع ، ويكون التسجيل للمواطنين عبر بوابة إلكترونية ، ولاتزال الدراسة مستمرة لتحديد كيفية تصنيف الفئات المستحقة للبرنامج ،

وتشير المعلومات أنه سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً ، وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقداً عن طريق التحويل المصرفي .

ويتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل ، في وقت لاحق من هذا العام .

وللبرنامج أهداف رئيسية أبرزها حماية الأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاحات الدعم الحكومي ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم .