ذوي أطفال الخدج يثمنون دور مستشفى الملك سلمان في علاجهم خلال المؤتمر الطبي للطفل الخديج

متابعات -فجر

مستشفى الملك سلمان بالرياض يشارك الأطفال الخدج يومهم العالمي وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الطبي ( الطفل الخدج – قصة نجاح )بمشاركة علمية من المختصين في مجال طب الاطفال و حديثي الولادة وأقسام النساء والولادة بالتعاون مع جمعية الاطفال السعودية .

ويعود انعقاد المؤتمر الى أهمية رفع الوعي الصحي لدى الأسر عن أهمية متابعة الحوامل لدى المختصين أثناء فترة الحمل حيث تشير الإحصاءات بجامعة الملك سعود، أن نسبة حديثي الولادة “الخدج” تصل إلى 4% من إجمالي الأطفال المولودين في المملكة، وبواقع 23 ألف طفل سنويا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا حديثا يشير إلى أن معدلات المواليد الخدج (أي المولودين قبل الأوان) حول العالم تصل حاليا إلى 10% بواقع 15 مليون حالة سنويا،

وبين المستشفى أنه من أجل تعزيز الوعي العام بشأن الأطفال الخدج، فقد خصصت المنظمة يوم 17 نوفمبر من كل عام ليكون يوما عالميا للأطفال الخدج، والتي تتضمن العديد من البرامج والأنشطة التوعوية الخاصة بالأسرة، حول هذه الفئة من الأطفال بمشاركة أطباء متخصصين.

وخلال المؤتمر قدم قسم الأطفال و العناية المركزة لحديثي الولادة فلم وثائقي عن أطفال الخدج منذ ولادتهم حتى دخولهم للمدرسة من خلال مراجعاتهم طوال السنوات الماضية

ويحتوي الفلم على جهود وزارة الصحة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال الخدج من ذلك برنامج فحص القلب للمواليد وفحص السمع بالإضافة الى فحص الأمراض الاستقلابية لدى المواليد أيضا برنامج الوقاية من أمراض الفيروس المخلوي الرئوي وهذه البرامج الأربعة كان لها أكبر الأثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواليد والتقليل من المضاعفات التي تصيب الطفل الخديج

بعد ذلك تجول الحضور في المعرض المصاحب للمؤتمر وتم تكريمهم أثناء الحفل وتكريم الأمهات