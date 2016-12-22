مستشفى تبالة العام تحظى بإضافة طبية لخدمة مرضى الفشل الكلوي

متابعات – فجر:

حظي مستشفى تبالة العام بإضافة طبية جديدة تهدف الصحة في بيشة منة إلى خدمة مرضى الفشل الكلوي في مركز تبالة والمراكز المجاورة، حيث بدء العمل فية قبل أيام بسعة عشرة أجهزة غسيل كلى حديثة تكفى لإستقبال عدد 32 مريض ويضم المركز غرفة لغسيل الكلى للرجال وأخرى للنساء وغرفة عزل للمرضى ووحدة طاقة متجددة لتجنب إنقطاع التيار الكهربائي وغرفة فرز للمرضى ويوجد أيضا محطة معالجة للمياه سعة 1.5 متر مكعب .

ومسجل في القائمة حاليا 17 مريض سيتم نقلهم من مستشفى الملك عبدالله إلى مركز غسيل الكلى بتبالة حسب الخطة الطبية الموضوعة.

ويقدم المركز خدمة طبية مميزة تحت إشراف استشاري الكلى د. أشرف أحمد وطبيبة مقيمة وعدد 3 تمريض مدرب تدريب عالي .

وسيتم زيادة دعم المركز بالطاقم الطبي المدرب في القريب العاجل .كما تم مؤخرا اضافة خدمة الطب المنزلي لمستشفي تبالة والذي يخدم اكثر من 60 مريض من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .