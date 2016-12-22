السلطات الألمانية: اعتقال 4 أشخاص على صلة بالتونسي المتهم بتنفيذ هجوم برلين

متابعات – فجر:

قامت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، باعتقال 4 أشخاص على صلة بالتونسي المتهم بتنفيذ هجوم برلين الذي وقع في ساعة متأخرة من يوم الإثنين الماضي.

وتشن قوات الأمن الألمانية، حملة واسعة لاعتقال أنيس عامري المشتبه به الرئيسي في عملية الدهس التي استهدفت حشدا في سوق لعيد الميلاد “الكريسماس” في برلين.

وأسفر حادث الدهس عن مقتل 12 شخصا، وذكرت صحيفة “دي فيلت” نقلا عن محققين أن “القوات الخاصة في الشرطة الألمانية داهمت شقتين في ضاحية كروزبرج في برلين في وقت متأخر الأربعاء لكن لم تعثر على عامري”.

كما رصدت السلطات الألمانية في وقت سابق مكافأة قدرها 100 ألف يورو، لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.