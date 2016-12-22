المالية: إعلان ميزانية 2017 اليوم

متابعات – فجر:

أعلنت وزارة المالية ، اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن ميزانية 2017، وسط توقعات بتسجيل عجز قدره 239 مليار ريال في العام المقبل.

وذكرت الوزارة، في تغريدة على حسابها بتويتر: “اليوم إن شاء الله سيتم إعلان #ميزانية_2017.. نسأل الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة”.

واستطاعت السعودية بفضل الله ثم بجهود قاداتها ورجالاتها النهوض باقتصادها على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية على مر تاريخها.

وتشير التوقعات إلى أن تضم موازنة 2017 برنامجًا لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، حيث سجلت إنفاق الحكومة في 2016 سيكون أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن الإيرادات ستكون أعلى.

وذكرت التقارير أن خطة الموازنة السعودية للعام المقبل تتوقع إنفاقا قدره 890 مليار ريال بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، وسط توقعات بأن ترفع الحكومة أسعار الطاقة المحلية لترتبط بالأسعار العالمية بحلول 2020.