مصرع العشرات من الحوثيين بينهم قيادي اثر تصدي القوات السعودية لهجوم على نجران

متابعات :فجر

لقي عشرات من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قيادي وإصيب آخر، وذلك خلال تصدي القوات السعودية وقوات التحالف لمحاولة تسلل للمليشيات وقوات المخلوع صالح قبالة مركز سقام بمنطقة نجران.

واوضحت مصادر أن أجهزة الرصد والمعلوماتية رصدت عناصر من المليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وهي تحاول تخطي الحرم الحدودي باتجاه السعودية، فبدأت طائرات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساعدة مقاتلات التحالف.

و اضاف المصدر أن القصف الذي استمر لـ3 ساعات أسفر عن مقتل العشرات من المليشيا المهاجمة بينهم قيادي في الجماعة وإصابة قيادي آخر، كما أسفر عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والقذائف وموقعاً لتخزين الأسلحة والذخائر.